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Эмануэль Миллер планирует переход в «Чикаго Буллз»

Эмануэль Миллер планирует переход в «Чикаго Буллз»
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24-летний канадский форвард Эмануэль Миллер подпишет двустороннее соглашение с «Чикаго Буллз», куда планирует перейти из «Даллас Маверикс» в начале 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Джамал Коллиер на своей странице в социальных сетях.

В уходящем году он пытался пробиться в состав «Даллас Маверикс», но в итоге был отчислен из основной команды и играл за фарм-клуб «Маверикс» в G-лиге, набирая 18,4 очка, 8,1 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч.

Стоит отметить, что «Чикаго» на данный момент занимает десятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НБА, имея на своём счету 13 побед при 18 поражениях.

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