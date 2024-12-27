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Экс-игрок НБА назвал баскетболиста, который заслужил попасть в Зал славы

Экс-игрок НБА назвал баскетболиста, который заслужил попасть в Зал славы
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38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс заявил, что завершивший карьеру разыгрывающий защитник Деррик Роуз заслужил своё место в Зале славы баскетбола.

«Никто не оказывал такого влияния на позиции разыгрывающего защитника, как Деррик Роуз. Аллен Айверсон делал это до этого. Айверсон, Деррик Роуз и Стеф Карри — величайшие разыгрывающие защитники. Статуи за включение в Зал славы — это личное достояние «Чикаго», и Роуз определённо заслуживает своего места там», — приводит слова Уильямса издание Fadeaway World.

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