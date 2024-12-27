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Андрей Ведищев поздравил Евгения Гомельского с днём рождения

Андрей Ведищев поздравил Евгения Гомельского с днём рождения
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Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил с днём рождения легендарного тренера Евгения Гомельского.

«Сегодня весь мир поздравляет с днём рождения Евгения Яковлевича Гомельского — заслуженного тренера РСФСР и СССР, члена Зала славы ФИБА, наставника женской сборной СНГ, завоевавшей в 1992 году золото Олимпиады в Барселоне.

Фото: Пресс-служба БК «Локомотив-Кубань»

Уважаемый Евгений Яковлевич! Вы не раз показывали всему миру, что труд на площадке, неординарные решения в игре и умение не сдаваться всегда приводят к успеху! Желаю огромного здоровья, благополучия и неиссякаемых сил! Ваше имя навсегда вписано в историю отечественных баскетбольных побед!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

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