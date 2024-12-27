Леброн Джеймс не явился на тренировку из-за болезни и может не сыграть с «Сакраменто»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не явился на тренировку команды вместе с другим форвардом команды Руи Хатимурой из-за болезни, и сейчас их участие в предстоящем матче с «Сакраменто» находится под вопросом. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил инсайдер Йован Буха.

Напомним, встреча между «Лейкерс» и «Сакраменто» состоится в ночь с 28 на 29 декабря в Лос-Анджелесе (США).

«Лейкерс» идёт на шестом месте в Западной конференции, имея в активе 17 побед при 13 поражениях, в то время как «Сакраменто» занимает 12-е место с 13 победами и 18 поражениями.