«Панатинаикос» на выезде победил «Баварию» в Евролиге
Поделиться
В Мюнхене (Германия) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались местная «Бавария» и греческий «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 80:69 (13:16, 19:20, 23:17, 25:16) в пользу гостей площадки.
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
69 : 80
Панатинаикос
Афины, Греция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Бранкович, Букер, Йебо
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Кендрик Нанн. Он набрал 27 очков и сделал пять результативных передач. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал форвард Андреас Обст, на счету которого 19 очков, пять подборов и шесть передач.
В следующем туре соревнований «Бавария» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится 3 января. «Панатинаикос» в этот же день примет на своей площадке итальянский «Виртус».
Комментарии
- 28 декабря 2024
-
00:42
-
00:37
-
00:34
-
00:26
- 27 декабря 2024
-
23:53
-
23:32
-
22:52
-
21:58
-
21:50
-
20:57
-
20:44
-
19:59
-
19:39
-
19:21
-
18:54
-
18:24
-
17:55
-
17:24
-
16:52
-
16:26
-
15:58
-
15:17
-
14:41
-
13:57
-
13:45
-
13:15
-
12:37
-
12:23
-
12:21
-
12:00
-
11:42
-
11:00
-
10:30
-
10:11
-
09:54