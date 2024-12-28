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«Панатинаикос» на выезде победил «Баварию» в Евролиге

«Панатинаикос» на выезде победил «Баварию» в Евролиге
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В Мюнхене (Германия) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались местная «Бавария» и греческий «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 80:69 (13:16, 19:20, 23:17, 25:16) в пользу гостей площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
69 : 80
Панатинаикос
Афины, Греция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Бранкович, Букер, Йебо
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Кендрик Нанн. Он набрал 27 очков и сделал пять результативных передач. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал форвард Андреас Обст, на счету которого 19 очков, пять подборов и шесть передач.

В следующем туре соревнований «Бавария» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится 3 января. «Панатинаикос» в этот же день примет на своей площадке итальянский «Виртус».

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