Ривз — о победном броске с «Уорриорз»: это было не для меня, а для Леброна Джеймса

26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, Остин Ривз прокомментировал свой победный бросок в рождественском матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 115:113 в пользу «озёрников».

«Я буду честен со всеми вами. Эта последняя атака и мой проход были не для меня, а для Леброна [Джеймса]. Я получил мяч и понял, что у меня есть возможность принести большую победу для «Лос-Анджелеса».

Помню, как в детстве обожал смотреть рождественские игры в НБА вместе со своими родителями. И теперь знаю, что вся моя семья была дома у телевизоров и смотрела за нашим противостоянием. Что ж, надеюсь они получили удовольствие сегодня и рады победе так же, как и мы», — приводит слова Ривза издание Clutch Points.