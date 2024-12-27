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Ривз — о победном броске с «Уорриорз»: это было не для меня, а для Леброна Джеймса

Ривз — о победном броске с «Уорриорз»: это было не для меня, а для Леброна Джеймса
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26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, Остин Ривз прокомментировал свой победный бросок в рождественском матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 115:113 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Уиггинс - 21, Куминга - 14, Джексон-Дэвис - 11, Шрёдер - 11, Подзиемски - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Андерсон, Муди, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ривз - 26, Хатимура - 18, Кристи - 16, Кнехт - 13, Винсент - 5, Реддиш - 4, Колоко - 2, Расселл, Дэвис, Джеймс, Льюис, Оливари, Траоре

«Я буду честен со всеми вами. Эта последняя атака и мой проход были не для меня, а для Леброна [Джеймса]. Я получил мяч и понял, что у меня есть возможность принести большую победу для «Лос-Анджелеса».

Помню, как в детстве обожал смотреть рождественские игры в НБА вместе со своими родителями. И теперь знаю, что вся моя семья была дома у телевизоров и смотрела за нашим противостоянием. Что ж, надеюсь они получили удовольствие сегодня и рады победе так же, как и мы», — приводит слова Ривза издание Clutch Points.

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