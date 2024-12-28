Покинувший «Самару» Далтон прокомментировал ситуацию с уходом легионеров из команды

Американский игрок «Уралмаша» Хэйден Далтон прокомментировал ситуацию с уходом легионеров из «Самары». Далтон был последним иностранным баскетболистом, покинувшим клуб в результате перестройки. После этого пост главного тренера покинул Дражен Анзулович.

«Сложилась неудачная ситуация. Мне нравилась «Самара», со всеми были хорошие отношения, мы планировали дать бой в этом сезоне. Из-за вещей, которые мы не можем контролировать, нам пришлось уезжать. Я остался последним, ждал хорошей возможности. Мой агент сказал, что я нравлюсь «Уралмашу» и клуб может сделать предложение, надо подождать. В итоге так и произошло, и это решение далось мне легко, оно имело смысл», – сказал Далтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.