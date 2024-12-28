Хэйден Далтон объяснил, почему решил остаться в России после ухода из «Самары»

Баскетболист Хэйден Далтон, ныне выступающий за «Уралмаш», ответил на вопрос о том, почему он предпочёл остаться в Единой лиге ВТБ после ухода из «Самары» в начале декабря. Американец был последним легионером, покинувшим команду в результате перестройки.

«Кажется, из Греции предложения не было, но было предложение из израильского «Холона», в котором я играл прежде. И, возможно, из «Иерусалима». Я хотел присмотреться ещё, подождать других предложений. Когда тебе делает предложение такая команда, как «Уралмаш», имеет значение тот факт, что я мог представить себя там. Это был переход в пределах одной лиги, что облегчало переезд», – сказал Далтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.