Хэйден Далтон: в России ни разу не слышал ничего плохого о том, что я американец

Американский баскетболист Хэйден Далтон высказался о жизни в России. С лета 2023 года он выступал за «Самару», но в ходе нынешнего сезона был вынужден покинуть команду из-за перестройки. Далтон был последним легионером, ушедшим из «Самары». 5 декабря о его переходе объявил екатеринбургский «Уралмаш».

«Первое впечатление было только положительным. Ни разу не слышал ничего плохого о том, что я американец, повсюду меня рады были видеть. Понял, что в России смогу нормально жить.

Что больше всего нравится в России? Не зима! Мне нравится культура сохранения ценностей, которые были традиционными на протяжении истории человечества», – сказал Далтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.