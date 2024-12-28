Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня Евролиги 27 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 27 декабря, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 27 декабря, состоялся игровой день 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 27 декабря:

«Барселона» — «Црвена Звезда» — 74:78;
«Партизан» – «Фенербахче» — 90:81;
«Баскония» – «Париж» — 94:81;
«Бавария» – «Панатинаикос» — 69:80;
«Виртус» – АСВЕЛ — 83:69;

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
74 : 78
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Абринес, Паркер, Нето, Парра
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Боломбой, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
90 : 81
Фенербахче
Стамбул, Турция
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Фенербахче: Бирсен, Мелли, Шанлы, Мэйс, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Холл, Гудурич, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
94 : 81
Париж
Париж, Франция
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
69 : 80
Панатинаикос
Афины, Греция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Бранкович, Букер, Йебо
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
83 : 69
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Висконти, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко, Кабенга Мбия

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 декабря 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

Материалы по теме
Фото
Евролига анонсировала конкурс для болельщиков, опубликовав игровое джерси ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android