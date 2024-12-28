Результаты игрового дня Евролиги 27 декабря, турнирная таблица

В пятницу, 27 декабря, состоялся игровой день 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 27 декабря:

«Барселона» — «Црвена Звезда» — 74:78;

«Партизан» – «Фенербахче» — 90:81;

«Баскония» – «Париж» — 94:81;

«Бавария» – «Панатинаикос» — 69:80;

«Виртус» – АСВЕЛ — 83:69;

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 декабря 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.