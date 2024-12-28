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«Барселона» уступила «Црвене Звезде» в Евролиге

«Барселона» уступила «Црвене Звезде» в Евролиге
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28 декабря в Каталонии, Испания, на стадионе «Палау Блауграна» завершилась очередная встреча в рамках элитного европейского баскетбольного турнира — Евролиги — между местной «Барселоной» и сербской «Црвеной Звездой». Хозяева площадки уступили со счётом 74:78 баскетболистам из Сербии (15:19, 20:15, 24:22, 15:22).

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
74 : 78
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Абринес, Паркер, Нето, Парра
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Боломбой, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Лучшим игроком в составе испанской команды стал нигерийский форвард Чимези Мету, набравший по ходу встречи 16 очков и шесть подборов, не отдав при этом ни одной передачи.

У «Црвены Звезды» отличился Филип Петрушев, на счету которого 17 очков, три подбора и две передачи. 12 очками отметился Никола Калинич, оформивший также три подбора и отдавший две передачи.

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