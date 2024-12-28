«Партизан» на домашней площадке разгромил «Фенербахче» в Евролиге

28 декабря в Сербии завершился очередной матч в рамках элитного европейского баскетбольного турнира — Евролиги — между местным «Партизаном» и турецким «Фенербахче». Хозяева площадки разгромили представителей из Турции со счётом 90:81 (21:21; 22:17; 18:19; 25:24).

В составе «Партизана» лучшим игроком стал защитник Дуэйн Вашингтон, на счету которого 27 очков, два подбора и одна передача. Звёздный Карлик Джонс по ходу встречи записал в протокол 14 очков, пять подборов и пять передач.

У турецкой команды наибольшее количество очков набрал американский форвард Найджел Хэйс — 19. Также он оформил три подбора и отдал четыре передачи.