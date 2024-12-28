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«Партизан» на домашней площадке разгромил «Фенербахче» в Евролиге

«Партизан» на домашней площадке разгромил «Фенербахче» в Евролиге
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28 декабря в Сербии завершился очередной матч в рамках элитного европейского баскетбольного турнира — Евролиги — между местным «Партизаном» и турецким «Фенербахче». Хозяева площадки разгромили представителей из Турции со счётом 90:81 (21:21; 22:17; 18:19; 25:24).

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
90 : 81
Фенербахче
Стамбул, Турция
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Фенербахче: Бирсен, Мелли, Шанлы, Мэйс, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Холл, Гудурич, Колсон, Берч

В составе «Партизана» лучшим игроком стал защитник Дуэйн Вашингтон, на счету которого 27 очков, два подбора и одна передача. Звёздный Карлик Джонс по ходу встречи записал в протокол 14 очков, пять подборов и пять передач.

У турецкой команды наибольшее количество очков набрал американский форвард Найджел Хэйс — 19. Также он оформил три подбора и отдал четыре передачи.

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