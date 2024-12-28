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«Сакраменто» расстался с главным тренером Майком Брауном — Шэмс Чарания

«Сакраменто» расстался с главным тренером Майком Брауном — Шэмс Чарания
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Руководство «Сакраменто Кингз» уволило главного тренера команды — 54-летнего американского специалиста Майка Брауна, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Лайлз - 20, Дерозан - 19, Монк - 15, Мюррэй - 11, Хаертер - 8, Эллис - 5, Лень - 4, Джонс - 3, Джонс - 2, Маклафлин, Макдермотт, Робинсон, Краудер
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Бисли - 22, Айви - 19, Дюрен - 13, Рид - 7, Томпсон - 7, Хардуэй-младший - 6, Харрис - 4, Сассер - 3, Холланд, Мур, Фонтеккио, Клинтман

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Сакраменто» занимает 12-е место, в 31 матче одержав 13 побед при 18 поражениях, все клубы в зоне плей-ин и выше имеют положительный баланс побед и поражений. При этом «короли» уступили в пяти последних играх регулярного чемпионата подряд, сменив трёхматчевую победную серию более длительной проигрышной.

Майк Браун работал с «Сакраменто Кингз» с 2022 года, ранее он работал главным тренером в «Кливленд Кавальерз», «Лос‑Анджелес Лейкерс» и сборной Нигерии, а также входил в тренерский штаб «Вашингтон Уизардс», «Сан‑Антонио Спёрс», «Индианы Пэйсерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Специалист дважды признавался лучшим тренером года в НБА — в 2009 году (с «Кливлендом») и в 2023 году (с «Сакраменто»).

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