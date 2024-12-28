«Сакраменто» расстался с главным тренером Майком Брауном — Шэмс Чарания

Руководство «Сакраменто Кингз» уволило главного тренера команды — 54-летнего американского специалиста Майка Брауна, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Сакраменто» занимает 12-е место, в 31 матче одержав 13 побед при 18 поражениях, все клубы в зоне плей-ин и выше имеют положительный баланс побед и поражений. При этом «короли» уступили в пяти последних играх регулярного чемпионата подряд, сменив трёхматчевую победную серию более длительной проигрышной.

Майк Браун работал с «Сакраменто Кингз» с 2022 года, ранее он работал главным тренером в «Кливленд Кавальерз», «Лос‑Анджелес Лейкерс» и сборной Нигерии, а также входил в тренерский штаб «Вашингтон Уизардс», «Сан‑Антонио Спёрс», «Индианы Пэйсерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Специалист дважды признавался лучшим тренером года в НБА — в 2009 году (с «Кливлендом») и в 2023 году (с «Сакраменто»).

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