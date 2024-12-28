66 очков Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума помогли «Бостону» разгромить «Индиану»
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс» и клубом «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 142:105.
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
142 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Браун - 44, Тейтум - 22, Притчард - 18, Хорфорд - 13, Уайт - 9, Уолш - 9, Спрингер - 6, Кета - 6, Тиллман - 5, Хозер - 4, Петерсон - 3, Корнет - 3
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 19, Матурин - 18, Уокер - 15, Сиакам - 14, Брайант - 12, Макконнелл - 8, Тёрнер - 8, Джонсон - 4, Джексон - 3, Фриман - 2, Шиппард - 2, Фёрфи
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, набравший 44 очка, также на его счету пять подборов и три ассиста. Одноклубник Брауна Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 22 очка и 13 подборов, а также четыре результативных паса.
«Селтикс» выиграли после двух поражений кряду, «Индиана» уступила во второй раз подряд после серии из пяти побед.
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