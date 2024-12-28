66 очков Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума помогли «Бостону» разгромить «Индиану»

В ночь с 27 на 28 декабря мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс» и клубом «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 142:105.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, набравший 44 очка, также на его счету пять подборов и три ассиста. Одноклубник Брауна Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 22 очка и 13 подборов, а также четыре результативных паса.

«Селтикс» выиграли после двух поражений кряду, «Индиана» уступила во второй раз подряд после серии из пяти побед.