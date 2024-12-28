Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» уйти от поражения в матче с «Кливлендом»

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 135:149.

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 27 набранных очков, 14 подборов и 13 результативных передач.