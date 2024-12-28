Трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» уйти от поражения в матче с «Кливлендом»
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 135:149.
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 149
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Маррей - 27, Портер - 18, Уотсон - 18, Браун - 16, Строутер - 11, Уэстбрук - 11, Джордан - 4, Тайсон - 3, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Мобли - 26, Гарлэнд - 25, Аллен - 22, Леверт - 13, Уэйд - 11, Меррилл - 9, Страс - 5, Ньянг - 3, Джером - 2, Томпсон, Тайсон
Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 27 набранных очков, 14 подборов и 13 результативных передач.
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