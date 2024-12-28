Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финикс Санз — Даллас Маверикс, результат матча 28 декабря 2024, счет 89:98, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Даллас» без Дончича переиграл «Финикс» без Букера, Дюрант и Ирвинг набрали 55 очков
Комментарии

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 127:100.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
89 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Дюрант - 35, О'Нил - 14, Бил - 11, Окоги - 8, Данн - 5, Игодаро - 4, Пламли - 4, Нуркич - 3, Джонс - 3, Ли - 2, Бриджес, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Гэффорд - 16, Динвидди - 15, Клебер - 15, Томпсон - 11, Гримс - 8, Вашингтон - 7, Маршалл - 4, Проспер - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android