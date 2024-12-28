«Даллас» без Дончича переиграл «Финикс» без Букера, Дюрант и Ирвинг набрали 55 очков

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 127:100.