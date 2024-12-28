«Даллас» без Дончича переиграл «Финикс» без Букера, Дюрант и Ирвинг набрали 55 очков
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 127:100.
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
89 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Дюрант - 35, О'Нил - 14, Бил - 11, Окоги - 8, Данн - 5, Игодаро - 4, Пламли - 4, Нуркич - 3, Джонс - 3, Ли - 2, Бриджес, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Гэффорд - 16, Динвидди - 15, Клебер - 15, Томпсон - 11, Гримс - 8, Вашингтон - 7, Маршалл - 4, Проспер - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Уильямс, Эдвардс, Моррис
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