В ночь с 27 на 28 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 28 декабря:

«Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» — 85:108.

«Бруклин Нетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 87:96.

«Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс» — 142:105.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Мемфис Гриззлиз» — 124:132.

«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 112:113.

«Денвер Наггетс» – «Кливленд Кавальерс» — 135:149.

«Финикс Санз» – «Даллас Маверикс» — 89:98.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:92.

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