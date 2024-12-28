Результаты игрового дня НБА 28 декабря
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В ночь с 27 на 28 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 28 декабря:
- «Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» — 85:108.
- «Бруклин Нетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 87:96.
- «Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс» — 142:105.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Мемфис Гриззлиз» — 124:132.
- «Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 112:113.
- «Денвер Наггетс» – «Кливленд Кавальерс» — 135:149.
- «Финикс Санз» – «Даллас Маверикс» — 89:98.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:92.
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
85 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Саггс - 27, Битадзе - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Блэк - 9, Куин - 9, Айзек - 7, Энтони - 5, Харрис - 2, Картер - 2, Хьюстан, Джозеф, Ховард, Да Силва
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Харт - 23, Бриджес - 17, Таунс - 16, Ануноби - 8, Шамет - 7, Ачиува - 6, Макбрайд - 5, Топпин, Пэйн, Дадье, Колек, Симс, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
87 : 96
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Джонсон - 25, Милтон - 16, Мартин - 13, Уилсон - 11, Клэкстон - 11, Клауни - 5, Шарп - 4, Финни-Смит - 2, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Мартин
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Шампани - 18, Джонсон - 15, Сохан - 12, Васселл - 10, Барнс - 9, Касл - 6, Пол - 5, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Бэсси, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
142 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Браун - 44, Тейтум - 22, Притчард - 18, Хорфорд - 13, Уайт - 9, Уолш - 9, Спрингер - 6, Кета - 6, Тиллман - 5, Хозер - 4, Петерсон - 3, Корнет - 3
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 19, Матурин - 18, Уокер - 15, Сиакам - 14, Брайант - 12, Макконнелл - 8, Тёрнер - 8, Джонсон - 4, Джексон - 3, Фриман - 2, Шиппард - 2, Фёрфи
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
124 : 132
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 35, Макколлум - 32, Мюррей - 15, Тайс - 11, Хоукинс - 9, Бостон - 7, Мисси - 6, Робинсон-Эрл - 5, Джонс - 4, Грин, Ривз, Джемисон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 33, Морант - 25, Бейн - 18, Иди - 14, Пиппен Мл. - 13, Уэллс - 10, Кеннард - 9, Хафф - 7, Кларк - 3, Ларэвиа, Спенсер, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
112 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 38, Томпсон - 20, Ванвлит - 18, Грин - 14, Смит II - 12, Тэйт - 6, Уитмор - 4, Холидей, Ландейл, Адамс, Шеппард, Грин
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Эдвардс - 24, Дивинченцо - 22, Рид - 14, Александер-Уолкер - 11, Гобер - 7, Майнотт - 3, Конли - 3, Макдэниелс - 2, Шеннон, Диллингэм, Миллер, Дозьер
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 149
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Маррей - 27, Портер - 18, Уотсон - 18, Браун - 16, Строутер - 11, Уэстбрук - 11, Джордан - 4, Тайсон - 3, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Мобли - 26, Гарлэнд - 25, Аллен - 22, Леверт - 13, Уэйд - 11, Меррилл - 9, Страс - 5, Ньянг - 3, Джером - 2, Томпсон, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
89 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Дюрант - 35, О'Нил - 14, Бил - 11, Окоги - 8, Данн - 5, Игодаро - 4, Пламли - 4, Нуркич - 3, Джонс - 3, Ли - 2, Бриджес, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Гэффорд - 16, Динвидди - 15, Клебер - 15, Томпсон - 11, Гримс - 8, Вашингтон - 7, Маршалл - 4, Проспер - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Уильямс, Эдвардс, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 92
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 26, Харден - 18, Зубац - 17, Джонс - 14, Данн - 13, Коффи - 11, Батюм - 3, Бамба, Хиланд, Миллер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 34, Джексон-Дэвис - 15, Муди - 11, Подзиемски - 10, Шрёдер - 7, Андерсон - 5, Хилд - 5, Уиггинс - 5, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III, Спенсер
Видео: Баскетболисты «Кливленда» демонстрируют футбольные навыки
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