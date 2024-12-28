«Голден Стэйт» без Стефена Карри проиграл «Клипперс» калифорнийское дерби

В ночь с 27 на 28 декабря мск на арене «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между двумя калифорнийскими клубами — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз» из Сан-Франциско. Хозяева паркета одержали победу в дерби со счётом 102:92.

В матче не смог принять участие из-за травмы лидер «Голден Стэйт» — разыгрывающий защитник Стефен Карри.