«Голден Стэйт» без Стефена Карри проиграл «Клипперс» калифорнийское дерби
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В ночь с 27 на 28 декабря мск на арене «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между двумя калифорнийскими клубами — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз» из Сан-Франциско. Хозяева паркета одержали победу в дерби со счётом 102:92.
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 92
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 26, Харден - 18, Зубац - 17, Джонс - 14, Данн - 13, Коффи - 11, Батюм - 3, Бамба, Хиланд, Миллер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 34, Джексон-Дэвис - 15, Муди - 11, Подзиемски - 10, Шрёдер - 7, Андерсон - 5, Хилд - 5, Уиггинс - 5, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III, Спенсер
В матче не смог принять участие из-за травмы лидер «Голден Стэйт» — разыгрывающий защитник Стефен Карри.
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