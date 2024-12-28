Издание Sports Illustrated признало Джейлена Брауна игроком года в НБА

Популярное зарубежное издание Sports Illustrated подвело итоги 2024 года и признало 28-летнего американского профессионального баскетболиста, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)«Бостон Селтикс», Джейлена Брауна игроком года в североамериканской лиге.

«Это признание достижений как на площадке, так и за её пределами», — написано в статье Sports Illustrated.

В минувшем сезоне-2023/2024 Браун стал самым ценным игроком (MVP) финала плей-офф, в котором его команда «Селтикс» завоевала чемпионский титул, обыграв «Даллас Маверикс» со счётом 4-0.

Браун — трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА и шесть раз выходил в финал Восточной конференции в составе «Бостона».