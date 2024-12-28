Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» отыграла отрыв в 16 очков в концовке матча с «Хьюстон Рокетс»

«Миннесота» отыграла отрыв в 16 очков в концовке матча с «Хьюстон Рокетс»
Комментарии

В ночь на 28 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся матч между командами «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу в матче со счётом 113:112 одержал коллектив из Миннесоты, сумевший отыграть отрыв в 16 очков.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
112 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 38, Томпсон - 20, Ванвлит - 18, Грин - 14, Смит II - 12, Тэйт - 6, Уитмор - 4, Холидей, Ландейл, Брукс, Адамс, Шеппард, Исон, Грин
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 27, Эдвардс - 24, Дивинченцо - 22, Рид - 14, Александер-Уолкер - 11, Гобер - 7, Майнотт - 3, Конли - 3, Макдэниелс - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Миллер, Дозьер

За 4:42 до конца матча «Рокетс» вели в счёте с преимуществом в 16 очков (106:90), но баскетболисты «Миннесоты» сделали рывок, набрав до финальной сирены 23 очка, в то время как их соперники увеличили свой счёт на шесть баллов.

Фото: Кадры из трансляции

Наиболее количество очков в составе «Тимбервулвз» набрал Джулиус Рэндл — 27. Также он совершил восемь подборов и отдал восемь передач. 24 очка на счету Энтони Эдвардса.

Материалы по теме
Издание Sports Illustrated признало Джейлена Брауна игроком года в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android