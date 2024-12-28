«Миннесота» отыграла отрыв в 16 очков в концовке матча с «Хьюстон Рокетс»

В ночь на 28 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся матч между командами «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу в матче со счётом 113:112 одержал коллектив из Миннесоты, сумевший отыграть отрыв в 16 очков.

За 4:42 до конца матча «Рокетс» вели в счёте с преимуществом в 16 очков (106:90), но баскетболисты «Миннесоты» сделали рывок, набрав до финальной сирены 23 очка, в то время как их соперники увеличили свой счёт на шесть баллов.

Фото: Кадры из трансляции

Наиболее количество очков в составе «Тимбервулвз» набрал Джулиус Рэндл — 27. Также он совершил восемь подборов и отдал восемь передач. 24 очка на счету Энтони Эдвардса.