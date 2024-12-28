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Травмированный Девин Букер оставил автограф в необычном месте

Травмированный Девин Букер оставил автограф в необычном месте
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28-летний американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на позиции защитника, Девин Букер после игры своей команды с «Даллас Маверикс» оставил автограф на линзе видеокамеры.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
89 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Дюрант - 35, О'Нил - 14, Бил - 11, Окоги - 8, Данн - 5, Игодаро - 4, Пламли - 4, Нуркич - 3, Джонс - 3, Ли - 2, Бриджес, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Гэффорд - 16, Динвидди - 15, Клебер - 15, Томпсон - 11, Гримс - 8, Вашингтон - 7, Маршалл - 4, Проспер - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Уильямс, Эдвардс, Моррис

Оператор догнал на парковке садившегося в свой автомобиль Букера, который достал маркер и расписался на линзе.

Девин пропустил последние игры из-за зажима левой паховой мышцы, а сегодняшней ночью его коллектив уступил техасской команде со счётом 89:98. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант — на его счету 35 набранных очков, а также три подбора. Лучшим в составе «Далласа» проявил себя разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, который набрал 20 очков, собрал четыре подбора и отдал пять результативных передач.

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