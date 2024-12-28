Травмированный Девин Букер оставил автограф в необычном месте

28-летний американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на позиции защитника, Девин Букер после игры своей команды с «Даллас Маверикс» оставил автограф на линзе видеокамеры.

Оператор догнал на парковке садившегося в свой автомобиль Букера, который достал маркер и расписался на линзе.

Девин пропустил последние игры из-за зажима левой паховой мышцы, а сегодняшней ночью его коллектив уступил техасской команде со счётом 89:98. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант — на его счету 35 набранных очков, а также три подбора. Лучшим в составе «Далласа» проявил себя разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, который набрал 20 очков, собрал четыре подбора и отдал пять результативных передач.