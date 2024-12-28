Ирвинг — о драке в матче «Даллас» — «Финикс»: может быть, это поможет рейтингам

Звёздный защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал драку во время матча с «Финикс Санз» (98:89) между форвардом «Санз» Юсуфом Нуркичем и своим партнёром по команде Наджи Маршаллом.

«Да, я был немного сбит с толку, всё произошло так быстро. Но в такие моменты хочется, чтобы все защищали себя. И я чувствую, что Пи Джей именно это и делал для Наджи. Наджи после того, как его ударили, защищал себя. И если мы выходим на улицу, даже если мы не играем в баскетбол, мы всегда должны поднять руки и быть готовыми защищаться.

Так что я позабочусь о том, чтобы с Наджи всё было в порядке. С Пи Джеем всё в порядке, я посоветовал ему уже забыть об этом дерьме и настраиваться на дальнейшие игры.

Но такие конфликты — часть игры. Может быть, это поможет нашим рейтингам. Я не знаю», — приводит слова Ирвинга издание Clutch Points.