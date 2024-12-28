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Браун: если Притчард и добьётся успеха в этом сезоне, то из-за моих кроссовок

Браун: если Притчард и добьётся успеха в этом сезоне, то из-за моих кроссовок
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28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун после победной игры с «Индианой Пэйсерс» (142:105) пошутил про форму своего партнёра Пэйтона Притчарда.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
142 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Браун - 44, Тейтум - 22, Притчард - 18, Хорфорд - 13, Уайт - 9, Уолш - 9, Спрингер - 6, Кета - 6, Тиллман - 5, Хозер - 4, Петерсон - 3, Корнет - 3, Холидэй
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 19, Матурин - 18, Уокер - 15, Сиакам - 14, Брайант - 12, Макконнелл - 8, Тёрнер - 8, Джонсон - 4, Джексон - 3, Фриман - 2, Шиппард - 2, Фёрфи

«Если Пэйтон и добьётся успеха в этом сезоне, то это, безусловно, из-за моих кроссовок (смеётся)», — пошутил Браун на пресс-конференции после игры.

Джейлен Браун после конфликта с крупным брендом Nike выпускает свою обувь под названием 741.

В сегодняшней встрече с «Индианой» Браун стал самым результативным игроком матча, набрав 44 очка, также на его счету пять подборов и три ассиста. Одноклубник Брауна Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 22 очка и 13 подборов, а также отдал четыре результативных паса.

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