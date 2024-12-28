Браун: если Притчард и добьётся успеха в этом сезоне, то из-за моих кроссовок

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун после победной игры с «Индианой Пэйсерс» (142:105) пошутил про форму своего партнёра Пэйтона Притчарда.

«Если Пэйтон и добьётся успеха в этом сезоне, то это, безусловно, из-за моих кроссовок (смеётся)», — пошутил Браун на пресс-конференции после игры.

Джейлен Браун после конфликта с крупным брендом Nike выпускает свою обувь под названием 741.

В сегодняшней встрече с «Индианой» Браун стал самым результативным игроком матча, набрав 44 очка, также на его счету пять подборов и три ассиста. Одноклубник Брауна Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 22 очка и 13 подборов, а также отдал четыре результативных паса.