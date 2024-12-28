Эмбиид оштрафован на $ 75 тыс. за непристойные жесты во время матча с «Бостоном»

30-летний камерунский, французский и американский баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», оштрафован североамериканской лигой на $ 75 тыс. за непристойные жесты во время игры с «Бостон Селтикс», завершившейся победой «Сиксерс» со счётом 118:114.

По ходу матча Джоэл неоднократно демонстрировал провокационные жесты, произнося различные трэш-ток-фразы. Особое внимание зрителей и НБА привлёк жест на фотографии ниже.

Фото: Кадр из трансляции

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал американский разыгрывающий Тайриз Макси, который оформил дабл-дабл, записав в свой актив 33 очка, четыре подбора и 12 передач. Центровой Джоэл Эмбиид набрал 27 очков, сделал девять подборов и две передачи.