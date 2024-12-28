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Эмбиид оштрафован на $ 75 тыс. за непристойные жесты во время матча с «Бостоном»

Эмбиид оштрафован на $ 75 тыс. за непристойные жесты во время матча с «Бостоном»
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30-летний камерунский, французский и американский баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», оштрафован североамериканской лигой на $ 75 тыс. за непристойные жесты во время игры с «Бостон Селтикс», завершившейся победой «Сиксерс» со счётом 118:114.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 118
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 23, Уайт - 21, Хорфорд - 17, Порзингис - 9, Корнет - 6, Притчард - 4, Кета - 2, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Шейерман
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 27, Мартин - 23, Джордж - 12, Ябуселе - 12, Лоури - 5, Убре - 4, Джексон - 2, Драммонд, Каунсил, Эдвардс, Гордон, Бона

По ходу матча Джоэл неоднократно демонстрировал провокационные жесты, произнося различные трэш-ток-фразы. Особое внимание зрителей и НБА привлёк жест на фотографии ниже.

Фото: Кадр из трансляции

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал американский разыгрывающий Тайриз Макси, который оформил дабл-дабл, записав в свой актив 33 очка, четыре подбора и 12 передач. Центровой Джоэл Эмбиид набрал 27 очков, сделал девять подборов и две передачи.

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