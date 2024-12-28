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Кавай Леонард может дебютировать в сезоне-2024/2025 в январе — источник

Кавай Леонард может дебютировать в сезоне-2024/2025 в январе — источник
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33-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», Кавай Леонард может дебютировать в сезоне-2024/2025 в ночь на 5 января 2025 года, сообщили инсайдеры издания The Athletic.

В ночь с 4 на 5 января 2025 года «парусники» на своей домашней площадке «Интьют Доум» примут коллектив «Атланта Хоукс».

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леонард принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 23,4 очка, оформлял 6,2 подбора и отдавал 3,5 передачи. В этом сезоне Кавай не играл из-за травмы колена.

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