«Панатинаикос» намерен продлить контракт с получившим тяжёлую травму центровым

Греческий «Панатинаикос» намерен продлить контракт со своим 29-летним французским бигменом Матиасом Лессором, который получил тяжёлую травму ноги во время состоявшегося 19 декабря матча Евролиги, в котором его команда обыграла дома «Басконию» со счётом 104:69.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» ищет игрока, который мог бы заменить выбывшего минимум на четыре месяца Лессора. Но, как сообщает Sports DNA, владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос, несмотря на травму, согласился продлить контракт с Лессором.

По данным SDNA, контракт французского центрового, который истекает следующим летом, будет продлён до 2028 года. Лессор принял предложение, по которому он заработает € 7 млн. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.