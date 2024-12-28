«Самару» покинул капитан команды Александр Гудумак

Капитан баскетбольного клуба «Самара» Александр Гудумак покинул команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Как сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на свои источники, 31-летний форвард продолжит карьеру в одном из российских топ-клубов.

25 декабря «Самара» объявила об уходе Дражена Анзуловича с поста главного тренера, под руководством которого клуб в прошлом сезоне в матче плей-ин победил МБА и впервые в своей истории пробился в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что «Самара» рассталась со всеми легионерами из-за финансовых сложностей. В настоящий момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги. В активе самарцев семь побед и 14 поражений.