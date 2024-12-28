Жорди Фернандес отреагировал на уход Майка Брауна из «Сакраменто»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес дал комментарий по поводу ухода Майка Брауна с поста главного тренера «Сакраменто».

«Я много раз говорил, что совершать честные ошибки — это вполне нормально, потому как ты искренне хочешь сделать что-то хорошее для команды. Это то, чему он учил меня долгое время. Он всегда говорил, что лучшее, что ты умеешь, ты должен делать не для себя, а для команды. Именно так он и делал на протяжении долгих лет. И это он привёз меня работать в США в НБА, за что я ему благодарен», — приводит слова Фернандеса известный инсайдер Майкл Скотто на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).