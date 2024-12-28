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Экс-капитан «Самары» Александр Гудумак стал игроком «Локомотива-Кубань»

Экс-капитан «Самары» Александр Гудумак стал игроком «Локомотива-Кубань»
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31-летний тяжёлый форвард Александр Гудумак стал игроком «Локомотива-Кубань». Контракт с игроком подписан до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Первую половину сезона-2024/2025 Гудумак провёл в БК «Самара», за который сыграл 14 матчей, в среднем набирая 10,5 очка и делая 4,8 подбора, 1,6 передачи и 0,9 блок-шота за 24 минуты на площадке.

Профессиональную карьеру Александр начал в ЦСКА, с которым дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Также Гудумак становился чемпионом Суперлиги-1 в составе «Сахалина».

В «Локомотиве-Кубань» Александр Гудумак будет выступать под №6.

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