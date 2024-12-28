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Тренер «Локо» Ведищев отреагировал на подписание Александра Гудумака

Тренер «Локо» Ведищев отреагировал на подписание Александра Гудумака
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал подписание контракта с 31-летним тяжёлым форвардом Александром Гудумаком.

«Александр Гудумак — это опытный игрок, который добавит нам вариативности и жёсткости в игре под щитами на обеих сторонах площадки.

Рад, что в последние годы Александр заметно спрогрессировал. А его самоотдача и неуступчивость помогут нашей команде добиться максимальных задач, которые мы перед собой ставим.

Я также рассчитываю, что Александр передаст свой опыт молодым игрокам и их прогресс ускорится», — приводит слова слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Контракт с Гудумаком подписан до конца сезона-2025/2026.

Первую половину сезона-2024/2024 Гудумак провёл в БК «Самара», за который сыграл 14 матчей, в среднем набирая 10,5 очка и делая 4,8 подбора, 1,6 передачи и 0,9 блок-шота за 24 минуты на площадке.

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