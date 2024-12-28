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Виктор Вембаньяма сыграл в шахматы с фанатами в Нью-Йорке

Виктор Вембаньяма сыграл в шахматы с фанатами в Нью-Йорке
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма случайно появился в «Вашингтон-Сквер парке» в Нью-Йорке, где поиграл в шахматы со своими фанатами.

«Даже не знаю почему, но мне просто так захотелось сделать», — приводит слова Вембаньямы портал Bleacher Report на своей странице в социальных сетях.

Вембаньяма в последних играх демонстрирует невероятную результативность, по меньшей мере реализовывая по четыре трёхочковых броска и оформляя по четыре блок-шота.

«Сан-Антонио Спёрс» по итогам 31 игры в Западной конференции занимает сейчас девятое место в турнирной таблице. На их счету 16 побед при 15 поражениях.

В ночь с 29 на 30 декабря «Сан-Антонио Спёрс» проведёт домашний матч с «Миннесотой Тимбервулвз» в лиге НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

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