Кевин Дюрант прокомментировал драку между Юсуфом Нуркичем и Наджи Маршаллом

36-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Финикс Санз», Кевин Дюрант прокомментировал драку во время матча с «Даллас Маверикс» (89:98) между центровым «Санз» Юсуфом Нуркичем и лёгким форвардом «Маверикс» Наджи Маршаллом.

«Я отвернулся в тот момент и не понял, о чём они говорили. Неприятно видеть такое в этой игре, потому что парней могут дисквалифицировать, возможно, они потеряют деньги. Досадная ситуация, но я понимаю обоих и понимаю позицию «Далласа», — сказал Дюрант на пресс-конференции после матча.

Стычка произошла после того как Нуркич протаранил Дэниела Гэффорда, после чего вступил в словесную перепалку с Маршаллом. Затем босниец ударил хлопком ладони лицо соперника. Маршалл ответил ударом кулаком в лицо Нуркича. Ситуация вышла из-под контроля и судьи удалили с площадки участников конфликта