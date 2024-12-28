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Кевин Дюрант прокомментировал драку между Юсуфом Нуркичем и Наджи Маршаллом

Кевин Дюрант прокомментировал драку между Юсуфом Нуркичем и Наджи Маршаллом
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36-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Финикс Санз», Кевин Дюрант прокомментировал драку во время матча с «Даллас Маверикс» (89:98) между центровым «Санз» Юсуфом Нуркичем и лёгким форвардом «Маверикс» Наджи Маршаллом.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
89 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Дюрант - 35, О'Нил - 14, Бил - 11, Окоги - 8, Данн - 5, Игодаро - 4, Пламли - 4, Нуркич - 3, Джонс - 3, Ли - 2, Бриджес, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 20, Гэффорд - 16, Динвидди - 15, Клебер - 15, Томпсон - 11, Гримс - 8, Вашингтон - 7, Маршалл - 4, Проспер - 2, Гортман, Харди, Пауэлл, Уильямс, Эдвардс, Моррис

«Я отвернулся в тот момент и не понял, о чём они говорили. Неприятно видеть такое в этой игре, потому что парней могут дисквалифицировать, возможно, они потеряют деньги. Досадная ситуация, но я понимаю обоих и понимаю позицию «Далласа», — сказал Дюрант на пресс-конференции после матча.

Стычка произошла после того как Нуркич протаранил Дэниела Гэффорда, после чего вступил в словесную перепалку с Маршаллом. Затем босниец ударил хлопком ладони лицо соперника. Маршалл ответил ударом кулаком в лицо Нуркича. Ситуация вышла из-под контроля и судьи удалили с площадки участников конфликта

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