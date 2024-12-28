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Олдридж высказался по поводу увольнения Майка Брауна из «Сакраменто»

Олдридж высказался по поводу увольнения Майка Брауна из «Сакраменто»
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Известный обозреватель The Athletic, североамериканский журналист Дэвид Олдридж высказался по поводу увольнения тренера Майка Брауна из «Сакраменто».

«Всеми силами пытаюсь понять, почему «Сакраменто Кингз» уволил своего первого тренера, и никак не пойму, почему тот, кто выигрывал все самые значимые титулы за последние нескольких десятилетий, покидает клуб. Они только что продлевали с ним контракт на три года с прикреплённой суммой в $ 25,5 млн, и вдруг он уволен», — написал Олдридж на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Сакраменто» занимает 12-е место, в 31 матче одержав 13 побед при 18 поражениях.

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