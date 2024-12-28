Олдридж высказался по поводу увольнения Майка Брауна из «Сакраменто»

Известный обозреватель The Athletic, североамериканский журналист Дэвид Олдридж высказался по поводу увольнения тренера Майка Брауна из «Сакраменто».

«Всеми силами пытаюсь понять, почему «Сакраменто Кингз» уволил своего первого тренера, и никак не пойму, почему тот, кто выигрывал все самые значимые титулы за последние нескольких десятилетий, покидает клуб. Они только что продлевали с ним контракт на три года с прикреплённой суммой в $ 25,5 млн, и вдруг он уволен», — написал Олдридж на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Сакраменто» занимает 12-е место, в 31 матче одержав 13 побед при 18 поражениях.