Евролига объявила новую дату матча БК «Париж» — «Фенербахче»

Ранее перенесённый матч 17-го тура Евролиги между БК «Париж» и «Фенербахче» (Стамбул) состоится 3 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Команды изначально должны были сыграть в четверг, 19 декабря, однако матч не состоялся из-за того, что «Париж» столкнулся с серьёзными проблемами из-за массового заболевания игроков. На тот момент в команде было лишь восемь здоровых игроков, из-за чего Евролига отложила встречу на более поздний срок.

Отметим, что баскетбольный клуб «Фенербахче» раскритиковал Евролигу за перенос этого матча, заявив, что позднее уведомление и обстоятельства ситуации не соответствуют стандартам лиги и это решение создаёт прецедент, открывающий дверь для потенциального злоупотребления в будущем.