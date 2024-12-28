Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига объявила новую дату матча БК «Париж» — «Фенербахче»

Евролига объявила новую дату матча БК «Париж» — «Фенербахче»
Комментарии

Ранее перенесённый матч 17-го тура Евролиги между БК «Париж» и «Фенербахче» (Стамбул) состоится 3 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Команды изначально должны были сыграть в четверг, 19 декабря, однако матч не состоялся из-за того, что «Париж» столкнулся с серьёзными проблемами из-за массового заболевания игроков. На тот момент в команде было лишь восемь здоровых игроков, из-за чего Евролига отложила встречу на более поздний срок.

Отметим, что баскетбольный клуб «Фенербахче» раскритиковал Евролигу за перенос этого матча, заявив, что позднее уведомление и обстоятельства ситуации не соответствуют стандартам лиги и это решение создаёт прецедент, открывающий дверь для потенциального злоупотребления в будущем.

Материалы по теме
«Фенербахче» раскритиковал Евролигу за перенос игры с «Парижем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android