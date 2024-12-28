Джимми Батлер пропустит следующие два матча «Майами Хит»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер пропустит следующие два матча своей команды. Об этом сообщает аккаунт «Майами Хит» в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что Батлер не поехал с командой в выездное турне и останется в Майами, чтобы восстанавливаться после болезни. Он присоединится к «Майами Хит» после возвращения команды домой.

Таким образом, Батлер пропустит ещё как минимум две встречи — с «Атлантой Хоукс» и «Хьюстон Рокетс».

В последнее время ходит много слухов по поводу обмена Джимми Батлера. В клубе заявили, что не планируют осуществлять сделку с игроком.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер к настоящему моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, делал 5,8 подбора и отдавал 4,9 передачи.