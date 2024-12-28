Дом звезды НБА Луки Дончича ограбили

Дом суперзвезды клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Луки Дончича был ограблен в пятницу, 27 декабря вечером. Об этом сообщила его бизнес-менеджер Лара Бет Сигер.

«В тот момент никого не было дома, и, к счастью, Лука и его семья в безопасности. Лука подал заявление в полицию, ведётся расследование», — приводит слова менеджера ESPN.

На этой неделе Дончич получил растяжение левой икроножной мышцы во время проигранного «Даллас Маверикс» матча с «Миннесотой Тимбервулвз». Ожидается, что эта травма выведет его из строя по крайней мере на месяц.

Ранее НБА сообщила, что ФБР связало некоторые резонансные кражи со взломом с «транснациональными латиноамериканскими преступными группировками», которые, как информируется, представляют собой хорошо организованные банды, использующие передовые методы и технологии, включая предварительную слежку, беспилотники и устройства для глушения сигналов.