Пи Джей Вашингтон отстранён на одну игру за участие в драке во время матча с «Финиксом»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила, что форвард «Маверикс» Пи Джей Вашингтон получил дисквалификацию на один матч после того, как принял участие в массовой драке на площадке во время игры с «Финикс Санз». Такую информацию опубликовал на своей странице в социальных сетях инсайдер Шамс Чарания.

Кроме этого, НБА также отстранила второго форварда «Маверикс» Наджи Маршалла на четыре встречи, а центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич получил трёхматчевую дисквалификацию, несмотря на то что был первым инициатором всей потасовки.

Нуркич подошел к Маршаллу и влепил ему пощёчину, после чего получил в ответ удар по лицу. Подскочивший Вашингтон вдобавок толкнул Нуркича, и тот упал на спину. После небольшой паузы судьи приняли решение удалить всех троих участников драки.

По итогам матча «Маверикс» победили «Финикс» со счётом 98:89.