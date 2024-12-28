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Стефен Карри ответил на критику обилия трёхочковых в нынешней НБА

Стефен Карри ответил на критику обилия трёхочковых в нынешней НБА
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на недавние критические замечания Леброна Джеймса относительно обилия трёхочковых бросков в современной Национальной баскетбольной ассоциации.

«У каждого своё мнение. Я не могу выйти и сделать данк с разворотом на 360 градусов или забить сверху через кого-то. Лично я никогда не буду противником трёхочковых бросков.

Есть определённые тенденции, которые начали появляться в лиге. Вы видите, как много больших игроков доминируют в посте. Это как крайности, и самое крутое в том, что защита приспосабливается, и для этого просто нужно время. Так что посмотрим, к чему это приведёт. Я собираюсь продолжать бросать трёхочковые, так что не переживайте об этом», — приводит слова Карри ESPN.

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