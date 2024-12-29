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Голден Стэйт Уорриорз — Финикс Санз, результат матча 29 декабря 2024, счёт 109:105, регулярный чемпионат НБА

31 очко Дюранта не спасло «Финикс» от поражения в игре с «Голден Стэйт». У Карри — 22 очка
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В ночь с 28 на 29 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в американском Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 109:105.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 105
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 34, Карри - 22, Грин - 16, Джексон-Дэвис - 16, Шрёдер - 11, Уиггинс - 7, Уотерс III - 3, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Спенсер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Бил - 28, Данн - 15, Окоги - 11, Джонс - 8, Моррис - 8, Игодаро - 2, Пламли - 2, О'Нил, Ли, Бриджес

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал конголезский лёгкий форвард Жонатан Куминга, который записал в свой актив 34 очка, девять подборов и три передачи. Звезда «Уорриорз» разыгрывающий Стефен Карри набрал 22 очка, сделал шесть подборов и шесть передач.

Лучшую результативность в составе «Финикса» показал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант. На его счету 31 очко, шесть подборов и три передачи. Его партнёр по команде защитник Брэдли Бил набрал 28 очков. Кроме того, на счету американца пять подборов и две передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» дома встретится с «Кливленд Кавальерс» 31 декабря, а «Финикс» на своей арене сыграет с «Мемфис Гриззлиз» 1 января.

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