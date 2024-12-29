31 очко Дюранта не спасло «Финикс» от поражения в игре с «Голден Стэйт». У Карри — 22 очка

В ночь с 28 на 29 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в американском Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 109:105.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал конголезский лёгкий форвард Жонатан Куминга, который записал в свой актив 34 очка, девять подборов и три передачи. Звезда «Уорриорз» разыгрывающий Стефен Карри набрал 22 очка, сделал шесть подборов и шесть передач.

Лучшую результативность в составе «Финикса» показал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант. На его счету 31 очко, шесть подборов и три передачи. Его партнёр по команде защитник Брэдли Бил набрал 28 очков. Кроме того, на счету американца пять подборов и две передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт» дома встретится с «Кливленд Кавальерс» 31 декабря, а «Финикс» на своей арене сыграет с «Мемфис Гриззлиз» 1 января.

Рекорды НБА: