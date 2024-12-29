Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Детройт Пистонс, результат матча 29 декабря 2024, счёт 134:121, регулярный чемпионат НБА

71 очко Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Детройт» в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в американском Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и завершилась победой хозяев со счётом 134:121.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 121
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 34, Портер - 26, Браун - 10, Уэстбрук - 8, Строутер - 6, Джордан - 6, Уотсон - 5, Тайсон - 2, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Детройт Пистонс: Каннингем - 17, Айви - 17, Бисли - 14, Дюрен - 12, Холланд - 12, Томпсон - 10, Хардуэй-младший - 8, Рид - 7, Харрис - 7, Мур - 6, Сассер - 5, Фонтеккио - 3, Стюарт - 3

Самым результативным в составе «Денвера» стал сербский форвард Никола Йокич, набравший 37 очков и сделавший девять подборов и восемь передач. Его одноклубник канадский защитник Джамал Маррей записал в свой актив 34 очка, пять подборов и четыре передачи. Американский лёгкий форвард «Наггетс» Майкл Портер
набрал 26 очков и сделал три подбора.

Лучшую результативность в составе «Детройта» показал американский разыгрывающий Кейд Каннингем. На его счету 17 очков, два подбора и восемь передач.

В следующем матче «Денвер» в гостях встретится с «Ютой Джаз» 31 декабря, а «Детройт» на своей арене сыграет с «Орландо Мэджик» 2 января.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Сын легенды НБА набрал больше 50 очков за матч. Видео
Истории
Сын легенды НБА набрал больше 50 очков за матч. Видео

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android