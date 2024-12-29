71 очко Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Детройт» в НБА

В ночь с 28 на 29 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в американском Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и завершилась победой хозяев со счётом 134:121.

Самым результативным в составе «Денвера» стал сербский форвард Никола Йокич, набравший 37 очков и сделавший девять подборов и восемь передач. Его одноклубник канадский защитник Джамал Маррей записал в свой актив 34 очка, пять подборов и четыре передачи. Американский лёгкий форвард «Наггетс» Майкл Портер

набрал 26 очков и сделал три подбора.

Лучшую результативность в составе «Детройта» показал американский разыгрывающий Кейд Каннингем. На его счету 17 очков, два подбора и восемь передач.

В следующем матче «Денвер» в гостях встретится с «Ютой Джаз» 31 декабря, а «Детройт» на своей арене сыграет с «Орландо Мэджик» 2 января.

Рекорды НБА: