Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пап? Ты умер?» Седокова показала странную переписку, где ребёнок пишет покойному Тимме

«Пап? Ты умер?» Седокова показала странную переписку, где ребёнок пишет покойному Тимме
Комментарии

Певица Анна Седокова опубликовала в соцсети скрин странной переписки, в которой ребёнок обращается к её бывшему мужу, латвийскому баскетболисту Янису Тимме, скончавшемуся в ночь на 17 декабря мск.

«Никогда не делайте. Просто ради этого. Как же ты так смог, у тебя же дети», — подписала скрин Седокова.

Фото: Соцсети Анны Седоковой

На скрине можно наблюдать чат переписки, предположительно, ребёнка с Янисом Тиммой. В чате есть следующие сообщения: «Пап», «Ты умер?», «Ты был самым лучшим отцом на свете». Также там присутствует большое количество сердечек.

Седокова и Тимма состояли в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись. Латвиец тяжело переживал расставание. У него остался шестилетний сын.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном

Материалы по теме
«Седокова вмешалась в нашу семью — и начался ад». Крик отца погибшего Яниса Тиммы
«Седокова вмешалась в нашу семью — и начался ад». Крик отца погибшего Яниса Тиммы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android