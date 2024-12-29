«Пап? Ты умер?» Седокова показала странную переписку, где ребёнок пишет покойному Тимме

Певица Анна Седокова опубликовала в соцсети скрин странной переписки, в которой ребёнок обращается к её бывшему мужу, латвийскому баскетболисту Янису Тимме, скончавшемуся в ночь на 17 декабря мск.

«Никогда не делайте. Просто ради этого. Как же ты так смог, у тебя же дети», — подписала скрин Седокова.

Фото: Соцсети Анны Седоковой

На скрине можно наблюдать чат переписки, предположительно, ребёнка с Янисом Тиммой. В чате есть следующие сообщения: «Пап», «Ты умер?», «Ты был самым лучшим отцом на свете». Также там присутствует большое количество сердечек.

Седокова и Тимма состояли в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись. Латвиец тяжело переживал расставание. У него остался шестилетний сын.

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