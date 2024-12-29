В ночь с 28 на 29 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 29 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 94:106.

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 132:136.

«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 116:111.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 109:105.

«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 134:121.

«Юта Джаз» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:114.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 126:122.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 132:122.