Результаты игрового дня НБА 29 декабря
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В ночь с 28 на 29 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 29 декабря:
«Шарлотт Хорнетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 94:106.
«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 132:136.
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 116:111.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 109:105.
«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 134:121.
«Юта Джаз» — «Филадельфия Сиксерс» — 111:114.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 126:122.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 132:122.
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
94 : 106
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 19, Мицич - 16, Уильямс - 12, Карри - 12, Грин - 10, Уонг - 10, Салон - 9, Джеффрис - 5, Ричардс - 1, Уильямс, Диабате, Гибсон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Уильямс - 20, Уиггинс - 17, Хартенштайн - 12, Митчелл - 10, Уильямс - 9, Уильямс - 9, Джо - 5, Джонс - 2, Дженг, Карлсон
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
132 : 136
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Шампани - 31, Брогдон - 22, Кулибали - 18, Каррингтон - 17, Джордж - 13, Сарр - 12, Кисперт - 11, Валанчюнас - 8, Вукчевич, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Холмс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 55, Таунс - 30, Бриджес - 21, Харт - 13, Ануноби - 9, Макбрайд - 3, Ачиува - 3, Пэйн - 2, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Шамет, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
116 : 111
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Гидди - 23, Вучевич - 23, Уайт - 22, Лавин - 15, Болл - 9, Уильямс - 9, Крэйг - 6, Картер - 5, Бузелис - 2, Терри - 2, Филлипс, Хортон-Такер, Дуарте
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Лопес - 22, Миддлтон - 21, Портис - 14, Роллинз - 7, Трент-мл. - 7, Принс - 6, Грин - 5, Боучэмп, Роббинс, Умуде, Коннотон, Джексон, Райт
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 105
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 34, Карри - 22, Грин - 16, Джексон-Дэвис - 16, Шрёдер - 11, Уиггинс - 7, Уотерс III - 3, Пэйтон II, Андерсон, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Сантос, Спенсер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Бил - 28, Данн - 15, Окоги - 11, Джонс - 8, Моррис - 8, Игодаро - 2, Пламли - 2, О'Нил, Ли, Бриджес, Нуркич
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 121
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 34, Портер - 26, Браун - 10, Уэстбрук - 8, Строутер - 6, Джордан - 6, Уотсон - 5, Тайсон - 2, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Детройт Пистонс: Каннингем - 17, Айви - 17, Бисли - 14, Дюрен - 12, Холланд - 12, Томпсон - 10, Хардуэй-младший - 8, Рид - 7, Харрис - 7, Мур - 6, Сассер - 5, Фонтеккио - 3, Стюарт - 3
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Юта Джаз: Маркканен - 23, Секстон - 20, Сенсабо - 20, Кларксон - 17, Кесслер - 11, Уильямс - 6, Юбэнкс - 6, Джузэнг - 6, Кольер - 2, Миллз, Филиповски, Поттер, Михайлюк
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Эмбиид - 32, Джордж - 13, Ябуселе - 12, Убре - 9, Джексон - 8, Мартин - 5, Каунсил - 3, Мартин, Лоури, Нэнс, Бона
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
126 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 23, Саймонс - 22, Эйтон - 21, Авдия - 21, Хендерсон - 19, Грант - 14, Клингэн - 4, Мюррэй - 2, Бэнтон, Макгауэнс, Минайя, Рупер, Рит, Камара, Уокер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 46, Динвидди - 17, Гримс - 15, Гэффорд - 15, Томпсон - 12, Харди - 11, Проспер - 4, Пауэлл - 2, Гортман, Уильямс, Маршалл, Эдвардс, Вашингтон, Клебер , Моррис
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Ривз - 26, Хатимура - 21, Кнехт - 18, Кристи - 16, Расселл - 9, Колоко - 4, Реддиш - 2, Винсент, Хэйс, Оливари, Траоре
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Дерозан - 25, Монк - 20, Сабонис - 14, Эллис - 11, Хаертер - 9, Лайлз - 6, Мюррэй - 5, Лень - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Робинсон, Краудер
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