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«Лейкерс» без Леброна одержали победу над «Сакраменто», на днях уволившим главного тренера

«Лейкерс» без Леброна одержали победу над «Сакраменто», на днях уволившим главного тренера
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В ночь на 29 декабря в США на арене «Крипто.ком Арена» завершилась очередная игра в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой встретились местный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу в матче со счётом 132:122 (49:31; 25:35; 42:24; 26:32) праздновали «озёрники».

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Ривз - 26, Хатимура - 21, Кнехт - 18, Кристи - 16, Расселл - 9, Колоко - 4, Реддиш - 2, Винсент, Хэйс, Оливари, Траоре
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Дерозан - 25, Монк - 20, Сабонис - 14, Эллис - 11, Хаертер - 9, Лайлз - 6, Мюррэй - 5, Лень - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Робинсон, Краудер

Лучшим игроком в составе команды из Лос-Анджелеса стал Энтони Дэвис, оформивший по ходу матча дабл-дабл — 36 очков и 15 подборов. Звёздный форвард отдал также восемь передач. 26 очков на счету защитника Остина Ривза, который также оформил дабл-дабл, добавив к своим показателям 16 передач и восемь подборов. Четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

У «Сакраменто» 20+ очков набрали сразу три баскетболиста — Малик Монк (20), ДеАарон Фокс (29 + 12 передач) и Демар Дерозан (25). Примечательно, что Мон и Дерозан сделали одинаковое количество подборов (шесть) и отдали по семь передач.

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