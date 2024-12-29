«Лейкерс» без Леброна одержали победу над «Сакраменто», на днях уволившим главного тренера

В ночь на 29 декабря в США на арене «Крипто.ком Арена» завершилась очередная игра в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой встретились местный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу в матче со счётом 132:122 (49:31; 25:35; 42:24; 26:32) праздновали «озёрники».

Лучшим игроком в составе команды из Лос-Анджелеса стал Энтони Дэвис, оформивший по ходу матча дабл-дабл — 36 очков и 15 подборов. Звёздный форвард отдал также восемь передач. 26 очков на счету защитника Остина Ривза, который также оформил дабл-дабл, добавив к своим показателям 16 передач и восемь подборов. Четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

У «Сакраменто» 20+ очков набрали сразу три баскетболиста — Малик Монк (20), ДеАарон Фокс (29 + 12 передач) и Демар Дерозан (25). Примечательно, что Мон и Дерозан сделали одинаковое количество подборов (шесть) и отдали по семь передач.