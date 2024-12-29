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Маррей — о критике в свой адрес из-за частых бросков: это одна из причин, почему я в лиге

Маррей — о критике в свой адрес из-за частых бросков: это одна из причин, почему я в лиге
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27-летний канадский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции защитника, Джамал Маррей высказался о критике в свой адрес после победной игры с «Детройт Пистонс», завершившейся победой «Денвера» со счётом 134:121.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 121
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 34, Портер - 26, Браун - 10, Уэстбрук - 8, Строутер - 6, Джордан - 6, Уотсон - 5, Тайсон - 2, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Детройт Пистонс: Каннингем - 17, Айви - 17, Бисли - 14, Дюрен - 12, Холланд - 12, Томпсон - 10, Хардуэй-младший - 8, Рид - 7, Харрис - 7, Мур - 6, Сассер - 5, Фонтеккио - 3, Стюарт - 3

«Да, у нас этот сезон получается довольно нестабильным. Но сегодняшняя победа вышла замечательной. У нас каждый пытается выдавать свой максимум. Все стараются чувствовать себя более комфортно… Что касается меня и критики в мой адрес, что ж, да, я люблю бросать, люблю бросать много каждую игру. Но стараюсь вносить своё влияние на паркете.

Если люди собираются говорить о том, что мои броски плохие и мне не надо пытаться атаковать кольцо, что ж, так тому и быть. Но одна из причин, почему я в этой команде и в лиге — мои броски», — сказал Маррей на пресс-конференции после игры с «Детройтом».

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