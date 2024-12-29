Маррей — о критике в свой адрес из-за частых бросков: это одна из причин, почему я в лиге

27-летний канадский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции защитника, Джамал Маррей высказался о критике в свой адрес после победной игры с «Детройт Пистонс», завершившейся победой «Денвера» со счётом 134:121.

«Да, у нас этот сезон получается довольно нестабильным. Но сегодняшняя победа вышла замечательной. У нас каждый пытается выдавать свой максимум. Все стараются чувствовать себя более комфортно… Что касается меня и критики в мой адрес, что ж, да, я люблю бросать, люблю бросать много каждую игру. Но стараюсь вносить своё влияние на паркете.

Если люди собираются говорить о том, что мои броски плохие и мне не надо пытаться атаковать кольцо, что ж, так тому и быть. Но одна из причин, почему я в этой команде и в лиге — мои броски», — сказал Маррей на пресс-конференции после игры с «Детройтом».