Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ирвинг установил сразу два личных рекорда сезона в проигранном матче с «Портлендом»

Ирвинг установил сразу два личных рекорда сезона в проигранном матче с «Портлендом»
Комментарии

В ночь на 29 декабря на арене «Мода-центр» завершилась очередная игра в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой встретились местный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Даллас Маверикс».

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
126 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 23, Саймонс - 22, Эйтон - 21, Авдия - 21, Хендерсон - 19, Грант - 14, Клингэн - 4, Мюррэй - 2, Бэнтон, Макгауэнс, Минайя, Рупер, Рит, Камара, Уокер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 46, Динвидди - 17, Гримс - 15, Гэффорд - 15, Томпсон - 12, Харди - 11, Проспер - 4, Пауэлл - 2, Гортман, Уильямс, Маршалл, Эдвардс, Вашингтон, Клебер , Моррис

Хозяева одержали в матче победу со счётом 126:122, но звёздный защитник техасской команды Кайри Ирвинг установил сразу два личных рекорда сезона-2024/2025 североамериканской лиги.

По ходу матча разыгрывающий защитник «Далласа» набрал 46 очков, что стало его лучшим показателем в нынешнем розыгрыше, при этом Ирвинг забросил 20 очков в четвёртой четверти, что также является рекордом для него.

«Даллас» выступает без своей звезды Луки Дончича, который выбыл из-за травмы икроножной мышцы.

Сейчас читают:
Что будет в баскетболе в 2025-м: Дёмин — в НБА, «Бостон» — без титула, Швед вернётся в ЕЛ
Что будет в баскетболе в 2025-м: Дёмин — в НБА, «Бостон» — без титула, Швед вернётся в ЕЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android