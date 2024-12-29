Ирвинг установил сразу два личных рекорда сезона в проигранном матче с «Портлендом»

В ночь на 29 декабря на арене «Мода-центр» завершилась очередная игра в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой встретились местный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Даллас Маверикс».

Хозяева одержали в матче победу со счётом 126:122, но звёздный защитник техасской команды Кайри Ирвинг установил сразу два личных рекорда сезона-2024/2025 североамериканской лиги.

По ходу матча разыгрывающий защитник «Далласа» набрал 46 очков, что стало его лучшим показателем в нынешнем розыгрыше, при этом Ирвинг забросил 20 очков в четвёртой четверти, что также является рекордом для него.

«Даллас» выступает без своей звезды Луки Дончича, который выбыл из-за травмы икроножной мышцы.