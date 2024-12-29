Ирвинг установил сразу два личных рекорда сезона в проигранном матче с «Портлендом»
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В ночь на 29 декабря на арене «Мода-центр» завершилась очередная игра в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой встретились местный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Даллас Маверикс».
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
126 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 23, Саймонс - 22, Эйтон - 21, Авдия - 21, Хендерсон - 19, Грант - 14, Клингэн - 4, Мюррэй - 2, Бэнтон, Макгауэнс, Минайя, Рупер, Рит, Камара, Уокер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 46, Динвидди - 17, Гримс - 15, Гэффорд - 15, Томпсон - 12, Харди - 11, Проспер - 4, Пауэлл - 2, Гортман, Уильямс, Маршалл, Эдвардс, Вашингтон, Клебер , Моррис
Хозяева одержали в матче победу со счётом 126:122, но звёздный защитник техасской команды Кайри Ирвинг установил сразу два личных рекорда сезона-2024/2025 североамериканской лиги.
По ходу матча разыгрывающий защитник «Далласа» набрал 46 очков, что стало его лучшим показателем в нынешнем розыгрыше, при этом Ирвинг забросил 20 очков в четвёртой четверти, что также является рекордом для него.
«Даллас» выступает без своей звезды Луки Дончича, который выбыл из-за травмы икроножной мышцы.
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