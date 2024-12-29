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Защитник «Мемфиса» Маркус Смарт не сможет помочь команде ближайшие две недели

Защитник «Мемфиса» Маркус Смарт не сможет помочь команде ближайшие две недели
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Защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели из-за полученной травмы указательного пальца правой руки. Об этом сообщил известный инсайдер Майкл Скотто на своей странице в социальных сетях.

В этом сезоне Смарт в среднем набирал по 9,2 очка за матч, делал 2,3 подбора, а также 3,8 передачи и 1,3 перехвата.

Кроме Смарта, в составе «Мемфиса» по-прежнему остаётся травмированным и форвард Санти Альдама, который также планирует через несколько недель вернуться на паркет.

Напомним, следующая игра «Мемфиса» состоится в ночь с 29 на 30 декабря, где он на своей площадке примет «Оклахома-Сити Тандер».

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