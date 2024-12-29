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«Атланта» затроллила «Майами» в матче, используя статую Дуэйна Уэйда

«Атланта» затроллила «Майами» в матче, используя статую Дуэйна Уэйда
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Работники «Стэйт Фарм-Арена», на которой выступает клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс», использовали необычный способ в домашнем матче с «Майами Хит» (120:110), чтобы помешать баскетболистам «Хит» при исполнении штрафных бросков.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 110
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Джонсон - 28, Хантер - 26, Мэтьюз - 18, Янг - 11, Нэнс - 10, Рисашер - 9, Крейчи - 7, Капела - 6, Уоллес - 5, Родди, Богданович, Барлоу
Майами Хит: Хироу - 28, Адебайо - 17, Робинсон - 16, Хайсмит - 14, Бёркс - 10, Розир - 9, Жакез-мл. - 8, Йович - 4, Уэр - 4, Stevens, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Батлер, Лав

В момент, когда баскетболисты из Майами подходили к линии штрафных бросков, на экранах арены появлялась фотография статуи легендарного игрока «Хит» Дуйэна Уэйда, призывающая фанатов «Хоукс» кричать и мешать игрокам соперника.

Фото: Кадр из социальных сетей

Статуя, которую открыли у арены «Майами», получила массовую критику в социальных сетях от поклонников и аналитиков североамериканской лиги.

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