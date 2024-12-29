«Атланта» затроллила «Майами» в матче, используя статую Дуэйна Уэйда

Работники «Стэйт Фарм-Арена», на которой выступает клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс», использовали необычный способ в домашнем матче с «Майами Хит» (120:110), чтобы помешать баскетболистам «Хит» при исполнении штрафных бросков.

В момент, когда баскетболисты из Майами подходили к линии штрафных бросков, на экранах арены появлялась фотография статуи легендарного игрока «Хит» Дуйэна Уэйда, призывающая фанатов «Хоукс» кричать и мешать игрокам соперника.

Фото: Кадр из социальных сетей

Статуя, которую открыли у арены «Майами», получила массовую критику в социальных сетях от поклонников и аналитиков североамериканской лиги.