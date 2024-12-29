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Йокич: мы пока близко не подошли к тому, на что рассчитывали перед стартом сезона

Йокич: мы пока близко не подошли к тому, на что рассчитывали перед стартом сезона
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29-летний звёздный сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич прокомментировал проблемы своей команды в сезоне-2024/2025.

«Мы пока даже близко не подошли к тому, на что рассчитывали перед стартом сезона. Но всё же думаю, что, несмотря на нашу плохую игру, мы находимся в хорошей позиции», — приводит слова Йокича издание Clutch Рoints.

Минувшей ночью «Денвер» обыграл команду «Детройт Пистонс» со счётом 134:121. Самым результативным в составе «Наггетс» стал сербский форвард Никола Йокич, набравший 37 очков и сделавший девять подборов и восемь передач. Его одноклубник канадский защитник Джамал Маррей записал в свой актив 34 очка, пять подборов и четыре передачи.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
134 : 121
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Маррей - 34, Портер - 26, Браун - 10, Уэстбрук - 8, Строутер - 6, Джордан - 6, Уотсон - 5, Тайсон - 2, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Детройт Пистонс: Каннингем - 17, Айви - 17, Бисли - 14, Дюрен - 12, Холланд - 12, Томпсон - 10, Хардуэй-младший - 8, Рид - 7, Харрис - 7, Мур - 6, Сассер - 5, Фонтеккио - 3, Стюарт - 3
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