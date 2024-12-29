Йокич: мы пока близко не подошли к тому, на что рассчитывали перед стартом сезона

29-летний звёздный сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич прокомментировал проблемы своей команды в сезоне-2024/2025.

«Мы пока даже близко не подошли к тому, на что рассчитывали перед стартом сезона. Но всё же думаю, что, несмотря на нашу плохую игру, мы находимся в хорошей позиции», — приводит слова Йокича издание Clutch Рoints.

Минувшей ночью «Денвер» обыграл команду «Детройт Пистонс» со счётом 134:121. Самым результативным в составе «Наггетс» стал сербский форвард Никола Йокич, набравший 37 очков и сделавший девять подборов и восемь передач. Его одноклубник канадский защитник Джамал Маррей записал в свой актив 34 очка, пять подборов и четыре передачи.