Джей Би Бикерстафф раскритиковал руководство «Сакраменто» за увольнение Майка Брауна

Главный тренер «Детройт Пистон» Джей Би Бикерстафф раскритиковал руководство «Сакраменто Кингз» за увольнение Майка Брауна с тренерского поста.

«Печально наблюдать за таким отношением. Майк Браун – это один лучших в своём деле человек. Великолепный человек и классный тренер. Всё было некрасиво и недостойно Майка, потому что он всегда отдавался работе на полную и заслуживал лучшего отношения. Очень грустно смотреть, как тренер такого уровня терпит такое бесчеловечное обращение. Это очень дерьмовое поведение руководства «Сакраменто», – приводит слова Бикерстаффа инсайдер Хантер Пэттерсон на своей странице в социальных сетях.

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Сакраменто» занимает 12-е место, в 31 матче одержав 13 побед при 18 поражениях.