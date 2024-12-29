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Редик поддержал уволенного Брауна перед игрой с «Лейкерс»

Редик поддержал уволенного Брауна перед игрой с «Лейкерс»
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Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался по поводу увольнения наставника «Сакраменто Кингз» Майка Брауна перед игрой с «озёрниками». «Лейкерс» одержали победу со счётом 132:122.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Ривз - 26, Хатимура - 21, Кнехт - 18, Кристи - 16, Расселл - 9, Колоко - 4, Реддиш - 2, Винсент, Хэйс, Оливари, Траоре
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Дерозан - 25, Монк - 20, Сабонис - 14, Эллис - 11, Хаертер - 9, Лайлз - 6, Мюррэй - 5, Лень - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Робинсон, Краудер

«Я всегда с большим уважением относился к Майку как к человеку и как к тренеру. Когда я решил посвятить себя тренерской работе, то понимал, что это сложная профессия. И основная сложность состоит в том, что мы никак не можем быть уверены, что будем работать завтра. Это то, на что мы подписались.

Я не имею ни малейшего представления о том, что привело к его увольнению, но считаю, что Майк Браун — отличный баскетбольный тренер, и он из тех, кто, как и многие тренеры, отдал всю свою жизнь этой игре. И я испытываю к нему глубочайшее уважение», — приводит слова Редика издание Clutch Points.

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