Редик поддержал уволенного Брауна перед игрой с «Лейкерс»

Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался по поводу увольнения наставника «Сакраменто Кингз» Майка Брауна перед игрой с «озёрниками». «Лейкерс» одержали победу со счётом 132:122.

«Я всегда с большим уважением относился к Майку как к человеку и как к тренеру. Когда я решил посвятить себя тренерской работе, то понимал, что это сложная профессия. И основная сложность состоит в том, что мы никак не можем быть уверены, что будем работать завтра. Это то, на что мы подписались.

Я не имею ни малейшего представления о том, что привело к его увольнению, но считаю, что Майк Браун — отличный баскетбольный тренер, и он из тех, кто, как и многие тренеры, отдал всю свою жизнь этой игре. И я испытываю к нему глубочайшее уважение», — приводит слова Редика издание Clutch Points.